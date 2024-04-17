Şehitler Haftası dolayısıyla Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde şehitler mezarları başında anıldı.

Babaeski ilçesinde 14-20 Nisan arasında kutlanan Şehitler Haftası dolayısıyla şehitler mezarlığına giden, Babaeski Kırk Şehitler Gençlik Merkezi’nin temsilcileri, burada bulunan şehit mezarlarını temizledi.

İlçede bulunan şehitliklite görevlileri başında şehadete kavuşan, kahramanların kabirlerini ziyaret eden görevlileri ve gönüllü gençler, şehit mezarları başında Kur’an-ı Kerim okuyup dualar etti.

Şehitlik mertebesine ulaşmak için canlarını vatanları uğruna feda eden şehitlere sonsuz minnettar olduklarını belirten temsilciler, vatan ve milletin bağımsızlığı, huzuru ve güvenliği için gösterdikleri fedakârlıkla şehitlerin eşsiz birer örnek olduğunu dile getirdi.