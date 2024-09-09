Avcılar’da 3 gün önce annesiyle okul alışverişine gittikten sonra kaybolan 13 yaşındaki S.Y., yine dün evden kaçan 14 yaşındaki M.G.S. ile birlikte Kadıköy’de bulundu. S.Y., ailesinin kendisini dilendirmek istediği için evden kaçtığını ve babasının 16 yaşındaki ağabeyi E.Y. ile arkadaşı M.G.S.’yi zorla evlendirmeye çalıştığını iddia etti. Baba, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Olay, geçtiğimiz cuma günü Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki S.Y., annesi ile okul alışverişi için dışarıya çıktıktan sonra kayboldu. Polis ekipleri, ailenin kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 gündür haber alınamayan S.Y. ve dün evden kaçtığı belirlenen 14 yaşındaki M.G.S. Kadıköy’de bulundu.

Emniyetteki işlemleri esnasında S.Y., polis ekiplerine ailesinin kendisini zorla dilendirmek istediğini ve şiddet gördüğünü ileri sürdü. Kızının iddialarını gazetecilerle canlı yayında röportaj yaptığı sırada duyan baba S.Y., iddiaları reddetti. Baba fenalaşarak yere yığılırken, iki kız çocuğunun kan donduran iddiaları bununla kalmadı. İfadelerinde çocukların baba S.Y.’nin M.G.S. ile oğlu E.Y.'yi dini nikahla zorla evlendirmek istediğini belirttikleri öğrenildi. Baba S.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.