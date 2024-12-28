Kaza saat 03.00 sıralarında Kestel'in ilçesi Babasultan mahallesi yolu üzerinde meydana meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan Sürücü Mehmet Ergün(25) yönetimindeki 16 BLS 038 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü, devrilen aracının altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün ölümünü tespit ettiler. Sıkışan sürücünün cenazesi ekiplerce çıkarıldı.

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Kestel Belediyesi morguna kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.