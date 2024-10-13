Bağcılar Belediyesi e-spor oyuncusu 15 yaşındaki Emirhan Mızıroğlu, dünyada 23 milyon oyuncusu olan Valorant oyununda 44’üncü sıraya yükseldi. Badrex takma adını kullanan Mızıroğlu, “Oyunda ilk sıralara yükseldiğimi gören rakiplerim ‘Türkler buraya kadar gelmiş’ diyerek benimle dalga geçiyorlar. Benim moralimi bozmaya çalışıyorlar ama konuşmuyorum onlara oyunu kazanarak cevap veriyorum” dedi.

Bağcılar Belediyesi’nin e-spor alanında oyuncuların yetiştirmek ulusal ve uluslararası turnuvaları yapmak için hizmete sunduğu E-spor Merkezi’ni faaliyetlerini sürdürüyor. 162 kişilik yarışma salonunun müdavimlerinden biri de 15 yaşındaki Emirhan Mızıroğlu. 1 yıldır E-Spor Merkezi’ne giden Mızıroğlu, burada aldığı eğitimlerle karakter tabanlı taktiksel nişancı oyunu olan Valorant’ta çok iyi bir noktaya geldi. Badrex takma adını kullanan Emirhan, dünya genelinde 23 milyonu aşkın oyuncusu bulunan Valorant’ta 44’üncü sıraya kadar yükseldi.

“’Türkler buraya kadar gelmiş’ diye dalga geçiyorlar”

E-spor Merkezi’ne geldikten sonra disiplinli bir çalışma içine girdiğini belirten Mızıroğlu, “Burası açılmadan önce evde oynuyordum. Buraya geldikten sonra büyük bir ivme kaydettim. Şu anda milyonlarca oyuncu arasında 44’üncü oldum. Günde 6 saat burada oyun oynuyorum. Turnuva olursa birkaç saat daha uzuyor. Koçlarım bana çok yardımcı oldular ve yol gösterdiler. Aşamaları geçtikçe rakiplerim zorlaşıyordu. En zor Frankfurt ve Paris’ten gelen rakiplerimdi. Oyunda ilk sıralara yükseldiğimi gören rakiplerim ‘Türkler buraya kadar gelmiş’ diyerek benimle dalga geçiyorlar. Benim moralimi bozmaya çalışıyorlar ama konuşmuyorum onlara oyunu kazanarak cevap veriyorum” dedi.

“15-26 yaş arası gençlere eğitim veriyoruz”

Dijital çağa ayak uyduran bir kurum olduklarını dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “İki katlı E-Spor Merkezi’mizde 162 kişilik yarışma salonu, takım ve koç odaları, canlı yayın odası, oyun tanıtım ve oyun satış alanı, kafeterya, idari ve teknik birimler bulunuyor. Profesyonel koçlarımız ve eğitmenlerimiz eşliğinde 15-26 yaş aralığındaki gençlere çeşitli eğitimler veriyoruz. Oyun analizi, strateji geliştirme, takım çalışması, refleksleri güçlendirme ve mental dayanıklılığı artırma gibi birçok önemli beceriyi kapsayan çalışmalar sayesinde gençler, kendilerini geliştirme fırsatı bulunuyor. Yüksek teknolojik cihazlarla donattığımız merkezimizde gençlerimize dijital dünyada yeteneklerini sergileyebilecekleri yeni bir alan oluşturuyoruz. Bu sayede hem ilgi duydukları eğitimleri alıyorlar hem de sosyalleşebiliyorlar” diye konuştu.