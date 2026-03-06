Bayburt'a özgü olan ve asırlardır yapılan 'Ramazan'ın On Beşi' geleneğinde çocuklar, vatandaşların kapılarını çalarak hem Ramazan sevincini paylaşıyor hem de kendileri için hazırlanan hediyeleri topluyor. Bayburt'ta Ramazan ayının 14'üncü gününü 15'ine bağlayan gecede yaşatılan asırlık 'Ramazan'ın On Beşi' geleneğinin bu yıl İstanbul'daki adresi Bağcılar oldu. Etkinlik, Bağcılar Belediyesi ile Bayburt Kültür ve Yardımı Derneği tarafından hem gündüz hem de akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Güneşli Meydanı'nda bir araya gelen belediye yetkilileri ve dernek yöneticileri, trafiğe kapalı olan Kirazlı Caddesi üzerinde yürüyerek çocuklara içinde çikolata, şeker, Ramazan manisi ve oyuncak olan paketlerden dağıttı. İftardan sonra da Bağcılar Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın önünde aileleriyle dışarı çıkan çocuklara hediyeler dağıtıldı. Çocuklar, aldıkları hediyeler karşısında büyük mutluluk yaşadı.

'Ramazan'ın coşkusunu, manevi iklimini çocuklarla birlikte yaşamak için yaptığımız program çok güzel oldu'

Bağcılar'da bu etkinliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muammer Aktürk, 'Ramazan'ın coşkusunu, manevi iklimini çocuklarla birlikte yaşamak için yaptığımız program çok güzel oldu. Çocukların gözlerindeki mutluluk her şeye değer. Bu programı düzenlememizde bize büyük desteği olan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'a teşekkür ediyorum. Bundan sonra da geleneğimizi İstanbul'da sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.