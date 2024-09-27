Bağcılar’da 4 ay önce alacak-verecek meselesi nedeniyle arkadaşını silahla 3 el ateş ederek öldüren şahıs, hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, “Pişmanım karşı taraftan özür diliyorum” dedi. Mahkeme başkanı, sanığa cinayetin konusu olan maddi zararıyla ilgili başvuru yapıp yapmadığını sordu. Sanığın "Hayır" cevabı üzerine mahkeme başkanı, “Yani kendi hakkınızı kendiniz mi arıyorsunuz?” dedi.

Bağcılar’da 11 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda Furkan Gök (27), alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Gökhan Göktaş’ı (35) silahla 3 el ateş ederek öldürmüştü. Hakkında müebbet hapis cezası talebi ile dava açılan Gök, hakim karşısına çıktı. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Furkan Gök hazır bulundu. Duruşmaya maktulün ailesi ve taraf avukatları da katıldı.

“Maktulden elimdeki avucumdaki bütün parayı verip ticari taksi satın aldım”

Sanık Gök, ifadesinde ticari taksi şoförü olduğunu söyleyerek, “Öncelikle ben üzgünüm, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Maktul Gökhan’ı Eyüp Göktaş vasıtasıyla tanıdım. Eyüp benim kuzenim olur. Gökhan ve Eyüp araç alım satım işi ile uğraşırlardı. Olaydan 1 yıl önce Gökhan ve Eyüp’ün ellerinde 7-8 tane ticari taksileri vardı. Ben elimdeki avucumdaki bütün parayı verip bu ticari taksilerden birini satın aldım. Bunun karşılığında Eyüp ve Gökhan’ın IBAN numarasına 400 bin TL gönderdim. Aracı kendi üzerime devralmadım ama bendeydi. Araç, Eyüp ve Gökhan’ın üzerine kayıtlı kaldı. Aracın aylık kira bedelini de Gökhan’ın hesabına peyderpey gönderdim” dedi.

“600-700 bin TL kadar zararım oldu”

Maktul Gökhan’ın hesabına kira bedeli olarak 200 bin TL para gönderdiğini de söyleyen sanık Furkan Gök, “Gökhan benim gönderdiğim bu paraları plaka sahibi olan işletmeye ödememiş. Bunun üzerine plaka sahibi firma aracıma el koydu. Benim toplamda o tarihlerde 600-700 bin TL kadar zararım oldu. Ben bu mevzuyu konuşmak için Gökhan’ı ve Eyüp’ü aradım. Gökhan’ı defalarca aramama rağmen kendisine ulaşamadım. Daha sonra bir şekilde kendisine telefonla ulaştım ‘Gel konuşalım’ dedim” şeklinde savunma yaptı.

“Pişmanım, karşı taraftan özür diliyorum”

Maktul Gökhan ile olay günü gece saatlerinde buluştuğunu anlatan sanık, “Gökhan buluştuğumuzda bana ‘Ailemi niye arıyorsun? Sorunumuzu kendimiz halledelim’ dedi. Maktul bana ardından ‘Sana para mara vermiyorum’ diyerek küfür etti. Elini beline atmaya yeltendi. Ben alkollü olduğumdan üzerimdeki silahı çekip Gökhan’ın ayaklarına doğru 3 el ateş ettim. Gökhan yere düştü kapandı. Ben Gökhan’ın üst bölgelerine ya da kafasına doğru ateş etmedim. Daha sonra olay yerinden ayrıldım ve teslim oldum. Maddi zararım giderilmedi. Pişmanım, karşı taraftan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı “Kendi hakkınızı kendiniz mi arıyorsunuz?”

Mahkeme başkanı, sanığa savunmasının ardından maddi zararı konusunda başvuru yapıp yapmadığını sordu. Sanığın "Hayır" demesi üzerine mahkeme başkanı, “Yani kendi hakkınızı kendiniz mi arıyorsunuz?” diye sordu.

“Eşim bana ‘Sonumun ne olacağı belli değil’ demişti”

Duruşmada dinlenen müşteki Gizem Göktaş ise maktulün eşi olduğunu söyleyerek, “Sanık, üzgün birini görmek istiyorsa evimize gelip 6 yaşındaki kızımı görebilir. Vefat etmeden önce Gökhan’ı arıyordum ‘Neden eve gelmiyorsun?’ diyordum, bana ‘Tehdit ediyorlar, gelemiyorum’ diyordu. Yine eşim bana ‘Sonumun ne olacağı belli değil’ demişti” dedi.

Müşteki beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Mayıs 2024’te Bağcılar’da meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede, sanık Furkan Gök ile maktul Gökhan Göktaş arasında cinayet olayı öncesinde araç alışverişine dayalı husumet bulunduğu belirtildi. Sanık Furkan’ın maktul Gökhan’ın kendisine 500 bin TL borcu olduğunu da belirttiği iddianamede ifade edilirken, olay günü sanığın maktulü aradığına yer verildi. Olay günü alacak-verecek meselesini konuşmak için sanık ile maktulün bir araya geldiği, burada taraflar arasında tartışma yaşandığı, akabinde sanık Gök’ün hayati bölgeleri hedef alarak öldürme amacıyla Göktaş’a 3 el ateş ettiği kaydedildi. Göktaş’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede ifadesine yer verilen Furkan Gök, maktulün kendisine küfür ettiğini, elini beline attığını, alkollü olması nedeniyle kendisine silah çekildiğini düşünerek ateş ettiğini anlattı. Gök, ardından silahı ile teslim olduğunu da ifadesinde belirtti. Furkan Gök’ün ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.