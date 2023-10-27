TFF 2. Kırmızı grupta mücadele veren İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, " hedefimiz playoff" dedi.
Açıklama yapan Bahaddin Güneş,
Şu var, demoralize olmuş bir takım, sıkıntıları olan bir takımdı ama kısa dönemde hem oyuncularımızla konuştuğumuz sevgi, arkadaşlık birlikteliği yakaladık. Bu da bizi biraz başarıya götürdü. Ama bu geçici bir başarı. Yani şöyle kondisyon olarak hazır değiliz, %70, %80'e çıktık. %90 %100leri bulursak daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Hep oynadığımız maçlarda bana göre tek Düzce maçı hariç Menemen, Sarıyer, Denizli maçları daha iyi oyun var ama Düzce maçında biraz düşüklük var. Ona rağmen de çok gol atıyoruz ama en büyük sıkıntı takım savunmasında sıkıntı var ama bizim hedeflediğimiz bir noktaya gidiyoruz. Planladığımız bir nokta var. Önce aşağıdan kurtarmak, sonra play-off kapısını aralamak, ondan sonraki durumda da iyi oyun gelen taraftara da güzel futbolu gösterebilmek, bunun derdi içerisindeyiz ama dediğim gibi futbol acımasızdır. 3 maç kaybedersin, bir bakarsın, 3 maç daha kaybedebilirsin veya kazanabilirsin. Bu da oluyor doğaldır ama biz kaybetmeden üzerine katarak daha iyi oynayarak kompakt oynayarak hedefimize doğru gidersek sağlam ayağımız yere basarsak başarılı oluruz diye düşünüyorum.
diye konuştu.
Yarın sahalarında oynayacakları 68 Aksarayspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Güneş,
Yarınki maçı kazanmak istiyorum tabi ki ev sahibi takımız. Gücümüz de belli oyun anlayışımız da belli. 2 tane sakat oyuncumuz var. En büyük sıkıntımız o. Okan ile Cengiz. inşallah bir iki gün idmana çıkmadılar. Yarın bakalım durumları ne olacak. Oyun arası katkıları zaten çok iyi oluyor. Takım oyunu oynamak istekli, arzulu oynamak en büyük başarımızdır diye düşünüyorum. İnegöl taraftarına da, sizlere, basına hepinize teşekkür ediyorum. Hep arkamızda oldunuz. Biz de sizlere layık olmaya çalışalım.
dedi.
İbrahim Uslu