TFF 2. Kırmızı grupta mücadele veren İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, " hedefimiz playoff" dedi.

Açıklama yapan Bahaddin Güneş,

Şu var, demoralize olmuş bir takım, sıkıntıları olan bir takımdı ama kısa dönemde hem oyuncularımızla konuştuğumuz sevgi, arkadaşlık birlikteliği yakaladık. Bu da bizi biraz başarıya götürdü. Ama bu geçici bir başarı. Yani şöyle kondisyon olarak hazır değiliz, %70, %80'e çıktık. %90 %100leri bulursak daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Hep oynadığımız maçlarda bana göre tek Düzce maçı hariç Menemen, Sarıyer, Denizli maçları daha iyi oyun var ama Düzce maçında biraz düşüklük var. Ona rağmen de çok gol atıyoruz ama en büyük sıkıntı takım savunmasında sıkıntı var ama bizim hedeflediğimiz bir noktaya gidiyoruz. Planladığımız bir nokta var. Önce aşağıdan kurtarmak, sonra play-off kapısını aralamak, ondan sonraki durumda da iyi oyun gelen taraftara da güzel futbolu gösterebilmek, bunun derdi içerisindeyiz ama dediğim gibi futbol acımasızdır. 3 maç kaybedersin, bir bakarsın, 3 maç daha kaybedebilirsin veya kazanabilirsin. Bu da oluyor doğaldır ama biz kaybetmeden üzerine katarak daha iyi oynayarak kompakt oynayarak hedefimize doğru gidersek sağlam ayağımız yere basarsak başarılı oluruz diye düşünüyorum.