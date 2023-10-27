Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek eski ihtişamına kavuşturulan 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi, tarihi bir anıya sahne oldu. Osmanlı Sultanı 1. Ahmed'in 1615 yılında emriyle kurulan bu mekan, Cünûnî Ahmed Dede tarafından inşa edilmişti. Ancak 1925 yılında yasal bir düzenleme ile kapatılmış ve uzun yıllar boyunca farklı amaçlar için kullanılmış, sonucunda terk edilmişti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonucunda, Mevlevihane ilk günkü özgün kimliğiyle tekrar hayata döndü. Yapı, 'Semahane', Türbe, Meydan-ı Şerif, Matbah-ı Şerif, 'Dedegan Hücreleri ve Selamlık' olmak üzere toplamda üç ayrı bölümden oluşuyor ve Bursa şehrine özgün bir değer kazandırıyor.

Mevlevi kültürünün tüm yönlerinin yaşatıldığı bu merkez, halka kapılarını açarak ilk sema mukabelesine ev sahipliği yaptı. Sema mukabelesi, ilahi aşkın farklı mertebelerini simgeleyen bir gösteriydi ve tasavvufa gönül veren vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. On kişiden oluşan semazen topluluğu, semahaneyi dolduran izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. Yaklaşık bir saat süren bu muhteşem gösterinin sonunda, Bursa Türk Müziği Topluluğu da dinleyenlerden tam not aldı. Bursa Mevlevihanesi, tarihi ve kültürel bir mirası canlandırarak şehrin ve ülkenin zengin kültürel dokusuna katkı sağlamış oldu.