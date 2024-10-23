

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı, "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" yaptığı çağrıya Grup toplantısında tepki göstermişti. Bahçeli'ye sert sözlerle yüklenen Dervişoğlu, kürsüden idam ipi fırlattı.

DERVİŞOĞLU'NUN FIRLATTIĞI İPİ BAHÇELİ İSTEDİ

Dervişoğlu'nun konuşmasını dinleyen Bahçeli, ipi odasına asmak için İyi Parti'den istedi.

İDAM İPİNİ PARTİ POŞETİ İÇİNDE GÖNDERDİ

Açıklamanın ardından Bahçeli'nin istediği idam ipini Dervişoğlu, MHP Genel Merkezi'ne yolladı.

BAHÇELİ İPİ MAKAM ODASINA ASTI

MHP lideri Bahçeli, Dervişoğlu'nun gönderdiği ipi teslim aldı. İpi makam odasına asan Bahçeli poz da verdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ