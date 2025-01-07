Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Artık etnik bloklaşmadan bahsedilemez. Hep birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek kalmadı. Boşa geçirecek bir saniyemiz yok. Terör musibeti bitecek, Türk milleti rahat nefes alacak. Bundan rahatsız olanları, sinekli mevzilerinde fesatlık yapanları görüyor, acınacak hallerini ibretle seyrediyoruz. CHP'ye yanaşmış ilkesizlerin hariçten gazel okumaları, boş varilin çıkardığı ses kadar anlamlıdır. Başkalarının atına binenlerin bize seyislik taslaması utanmazlıktır. Muhalefeti, ülkesine karşı icra edenlerin suyu ısınmıştır.

Bizim bir görev kapsamında hareket ettiğimizi iddia edenler, içimizdeyken siyasetimize en küçük katkı veremiyorlardı. Kedinin aynada aslan görmesi neyse bunların durumu aynı. CHP'nin kayığında ip olanların ciğerlerinin kaç okka olduğunu gayet iyi biliriz. Kurt kurdu tanır ama biz bunları tanımıyor ve hiç de takmıyoruz. Bizim vatan sevdamızı tartıya çıkaracak bir siyasi oluşumu hiçbir kundak sarmamıştır.

Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak. Milli birliğimizin sancağı herkesi gölgesinde toparlayacak. Eller birleşecek kem gözler def edilecek.

Teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşmektir. Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir. Kavga ile gideceğimiz bir yer yoktur.

Suriye'de zulüm dönemi kapanmıştır. Şimdi vakit Suriye'nin ayağa kalkma vaktidir. Suriye'de PKK'ya yer yok. Suriye'yi iç savaşa çekmeyi amaçlayan mekanizma işletilmektedir. PKK/YPG'ye bölgede asla yer yok. Suriye'de istikrar kırmızı çizgimizdir. Biz ne içimizde ne dışımızda terör örgütü istemiyoruz.

Özgüvenimiz on yıllarca aşındırılmıştır. Mesela arabesk müzik bir dönem yasaklanmıştır. İnsanımızın ruh köküne inemeyen kim varsa arabesk müziği çağdışı bulmuştur. Arabesk insanın kendisine bakışını yürek sesine kulak vermesini sağlayan bir anahtardır. Merhum Ferdi Tayfur'a huzurlarınızda bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet ruhu şad olsun. Hatırasıyla herkese yetecek.