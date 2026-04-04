İstanbul Fatih'te bir lojistik firmasında kurye olarak çalışan yabancı uyruklu şahsı sokak ortasında silahla vurarak öldüren ve ardından yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayın alacak verecek meselesi nedeniyle meydana geldiği öğrenilirken, şüphelilerin kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 31 Mart tarihinde saat 17.00 sıralarında Fatih Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu Arif İsmailov sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin olay yerinden yaya olarak kaçtıktan sonra bir taksiye bindikleri belirlendi. Şüphelilerin anlaştıkları bir göçmen kaçakçısı aracılığıyla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından Edirne'de yakalanan 3 şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin olay sonrası bir taksiye binerek kaçtıkları anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.