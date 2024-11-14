Bahçelievler’de seyir halindeki olan kamyonette elektrik aksamından dolayı yangın çıktı. Alev alev yanan araçtan dışarı çıkan sürücü sinir krizi geçirdi.

İstanbul ilçesi Bahçelievler Yenibosna 29 Ekim Caddesi’nde seyir halinde olan kamyonette elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Kamyonette bulunan Abdullah Başkavak isimli sürücü kendini dışarı attı. Araç bir anda alev topuna dönerken sürücü sinir krizi geçirdi. Araçta yer yer patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araç kullanılmaz hale geldi. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Sürücü yakını Halil Uzun, “Yaralı yok şuan Allah’a çok şükür. Mobilya arabasıydı sevkiyata çıkmıştı” dedi.