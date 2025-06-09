İstanbul Bahçelievler’de dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar sokak ortasında birbiriyle çatışırken, bir kişinin yaralandığı olayda silah sesleri ve yaşanan panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Şirinevler’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar sokak ortasında birbirlerine rastgele ateş açtı. Açılan ateşte bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akşam saatlerinde yaşanan olayda sokaktaki silah sesleri ve yaşanan panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.