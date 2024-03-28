Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerine yönelik sağlanan 363 milyon 608 bin lira değerindeki destek ödemesinin bugün itibarıyla üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bakanlık, bu mali destekle çay sektörünün güçlenmesine ve üreticilerin ekonomik anlamda rahatlamasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ÇAYKUR aracılığıyla gerçekleştirilen bu ödemenin çay üreticileri için önemli bir teşvik unsuru olduğunu vurguladı. Bu finansal desteğin, çay üretiminde faaliyet gösteren çiftçilere büyük bir moral ve ekonomik destek sağlayacağını belirtti.