Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gebze Belediyesi’nin 36 bininci tapu teslim törenine katıldı. Programa Bakan Bolat’ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri ve tapu sahipleri katıldı.

"1994 Mart ayından bu yana dünyada belediyeciliğin, şehirciliğin nasıl yapıldığını Cumhurbaşkanı göstermiştir"

Bugün bin 669 tapunun hak sahiplerine verileceğini hatırlatan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2019 yılından bu yana 36 bininci tapu dağıtılmış oluyor, Allah hayırlı uğurlu eylesin. İnsanımızın birinci tercihi başını sokacak bir evi olmasıdır. Mülkiyet hakkı, anayasada en temel hakların başında gelmektedir. 1994 Mart ayından bu yana dünyada belediyeciliğin, şehirciliğin nasıl yapıldığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı döneminde göstermiştir. AK kadrolar da göstermiştir. Bu eserler, bu hizmetler, bu çalışkanlık olmazsa 30 senedir aynı yönetim devam edebilir miydi, mümkün değil. Merkezi hükümette de 22 yıldır dağ taş demeden koşturarak, eğitimden sağlığa, adaletten savunma sanayine kadar AK kadrolarla yola devam ediliyor" diye konuştu.

“22 yıllık iktidarımız boyunca Kocaeli’ye tam 305 milyar lira tutarında hizmetler yapıldı”

Gebze ve Kocaeli, Türkiye’nin yüz akı bölgelerimiz. Türkiye’de imalat sanayinin yüzde 18’i Gebze topraklarında üretiliyor. Bu çok büyük başarı. Türkiye ihracatının 30 milyar dolarlık bölümü Kocaeli’den yapılıyor. Kocaeli’de 14 organize sanayi bölgesi var. Toplamı dünyada ilk 5’e giriyor. Kocaeli’de 30’un üzerinde limanlarımız var. Türkiye’yi dünyaya açıyor. Kocaeli bu kadar önemli. 22 yıllık iktidarımız boyunca Kocaeli’ye tam 305 milyar lira tutarında hizmetler yapıldı. Bütün okullar yenilendi, hastaneler yenilendi. Yollar, tüneller yapıldı. Altyapı komple yenilendi" şeklinde konuştu.

"22 yılda ortalama 20 milyon civarında kardeşimiz ev sahibi oldu"

Aralık ayı sonunda tam sayıların açıklanacağını söyleyen Bakan Bolat, "Türkiye çapında bu yıl 1 milyon 400 binden fazla kişi ev satın aldı. Son 10 yılın ortalaması her yılı aşağı yukarı 1 milyon 200 bin- 1 milyon 300 bin civarında. Önceki 10 yılı da koyduğumuzda 22 yılda ortalama 20 milyon civarında kardeşimiz ev sahibi oldu. 22 yıl önce Türkiye’deki otomotiv sayısı 6.5 milyondu, bunun 1.5 milyonu motosikletti. Şu anda Türkiye’deki vatandaşlarımızın sahip olduğu araç sayısı 32 milyona yaklaşıyor. Herkesin hayali olan ev ve araba hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 22 yıllık AK Parti ve MHP’nin de desteklediği Cumhur ittifakı kadroları ile başarıldı. Evi olmayan, arabası olmayan kardeşlerimiz de inşallah bu hayallerine kavuşacaklar" ifadelerini kullandı.

"Gebze’de sessiz devrim yaşanıyor"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, "2019 yılında göreve geldiğimiz gün karar verdik. ‘Gebze’de kaçak yapılaşma devam edecekse ilçe kaosla iç içe kalacak demektir’ dedik ve radikal karar verdik. Her şeyi göze alarak yola çıktık. Sebebi Gebze’nin geleceğini kurtarmak ve kaos ortamından çekip almaktı. Bu güne kadar geçmiş 100 yıllık dönemde Gebze’de 5 bin 800 hektarlık alan imar uygulaması tamamlanmış ve 410 bin kişinin yaşadığı hayat bu alan içerinde cereyan ederken artık ilerleme konusunda tıkanıklıkla karşı karşıya kalmıştı. Biz işe başladık ve bugün itibarı ile geçmiş 100 yılda 5 bin 800 hektar, son 5 yılda 5 bin 900 küsur hektar bitirerek 36’ıncı bininci tabuyu hemşerimize takdim edeceğiz. Aslında bugün sayı 36 bin 80. Bugüne kadar bu törenlerin 34’üncüsünü yapıyoruz. 2025 yılının sonunda 6 bin 700 hektar civarı alanı tamamen bitirip yaklaşık 50-55 bin civarında vatandaşımızın tapularını teslim ederek Gebze’nin artık bir metrekare dahi imar sorunu olmayan sisteme dönüştürmüş olacağız. Artık Gebze’nin kentleşmesi süreci planlı olarak devam edecek. Gebze’de sessiz devrim yaşanıyor çünkü geçmiş 100 yılın hukuk, mülkiyet sorunlarını temizledik. Gelecek 100 yılın omurgasını, iskeletini inşa etmiş olduk. Geleceğin adını koymuş olduk. Bundan sonra Gebze, yoluna hiçbir kamulaştırma maliyetine katlanmaksızın devam edecek" dedi.