- Gölcük Belediyesi; şahsiyeti, duruşu, düşünceleri ve eylemleriyle Türk gençlerine model olacak en önemli şahsiyetlerden birisi olan İstiklal Marşı’nın Şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 88.yıl dönümünde yarışma düzenledi. İlçedeki ortaokul ve liseler arasında düzenlenen Mehmet Akif’e Mektup Var adlı yarışmada, öğrenciler tarafından Akif’e yazılan birbirinden güzel mektuplar arasında dereceye girenler ödüllendirildi.

ANMA PROGRAMINA GENİŞ KATILIM

Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenen anma törenine Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende; günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy tarafından İstiklal Marşı’nın yazılma sürecini anlatan video gösterimi ile devam etti.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Törende daha sonra yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tarafından takdim edildi.

YARIŞMADA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

Liseler kategorisinde; 1.Anadolu Kalkınma Vakfı Teknik ve Meslek Lisesi öğrencisi Ravza Betül Dülgeroğlu, 2.Anadolu Kalkınma Vakfı Teknik ve Meslek Lisesi öğrencisi Eylül Karagöz, 3.Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeliha Barak, Ortaokullar kategorisinde ise 1.Çahit Külebi Ortaokulu öğrencisi Hayrunisa Solmaz, 2.Şehit Kamuran Ablak Ortaokulu öğrencisi Müjde Geven, 3.Kocatepe Ortaokulu öğrencisi Eymen Gültepe oldu.

AKİF RAHMETLE YÂD EDİLDİ

Programda söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize, programımıza iştirak eden değerli davetlilere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İstiklâl Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, vefatının 88. yılında rahmetle yâd ediyorum” dedi.