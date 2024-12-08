Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye halkının ülkelerinin geleceğini kendilerinin belirleyeceği yeni bir güne başladığını ifade ederek, Türkiye'nin bundan sonra da Suriye'nin yaraların sarılması için ne yapılması gerekiyorsa sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

"Astana süreciyle Suriye’de devam eden çatışmalara ara verilmesini ve rejime halkıyla barışması için zaman sağlamıştık ama bunu değerlendirmedi" diyen Bakan Fidan, "Özellikle son aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Suriye’de yaklaşan süreci öngörerek başlattığı inisiyatifin Suriye rejimi tarafından reddedilmesi bizleri haklı çıkaran gelişmelerin yaşanmasına yol açtı. Bu sabah itibarıyla Suriye halkı, ülkelerinin geleceğini kendilerinin belirleyeceği yeni bir güne başladı. Türkiye, bundan sonra da Suriye'nin yaralarının sarılması, birliğinin, bütünlüğünün ve güvenliğinin sağlanması için ne yapılması gerekiyorsa sorumluluk üstlenmeye hazır. Bölge ülkeleriyle ve uluslararası aktörlerle bu konuda çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaştıracağız" mesajını verdi.

https://twitter.com/HakanFidan/status/1865738975685615819

Evlerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeli kendi topraklarına dönebileceğini yineleyen Bakan Fidan, "İnşallah daha güzel günlerin Suriye halkını beklediğini hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.