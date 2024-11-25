Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, kadına yönelik şiddetle mücadele için var gücüyle çalıştıklarını belirterek, kadına yönelik şiddet, kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu kaydetti. Bakan Göktaş, "Mücadele etmek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi. ANKARA (İGFA) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, videolu mesajıyla mücadeleye herkesi davet etti.

"Yalnız değilsin, senin yanında biz varız" mesajıyla mücadeleye yönelik güçlü yasal altyapının oluşturulduğunu kaydeden Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile mücadeleyi en üst düzeyde devlet politikası haline getirdik. IV. Ulusal Eylem Planımız ile hedeflerimizi belirledik. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulumuzu yeniden yapılandırarak güçlendirdik" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, kadına yönelik şiddetle mücadele için var gücümüzle çalışıyoruz.Kadına yönelik şiddet, kabul edilemez bir insanlık suçudur. Mücadele etmek ise hepimizin ortak sorumluluğudur. Kadına yönelik şiddetle topyekûn mücadelede #BizVarız pic.twitter.com/nJQr32p5Ej— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) November 25, 2024

84 ŞÖNİM ve 112 Kadın Konukevimizle şiddet mağdurlarına destek olduklarının altını çizen Bakan Göktaş, "ALO 183 hattımız ve KADES uygulamamızla her an yanınızdayız" mesajı verdi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede 4,5 milyon kişiye farkındalık eğitimleri verdiklerini belirten Bakan Göktaş, politikaları bilimsel temellerle güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.