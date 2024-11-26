Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığın 2025 yılı bütçe teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlık faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı. 2024 yılı başından bu yana 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Bakan Güler, Yunanistan ile sorunları çözme noktasında da gayret gösterdiklerini söyledi. Bakan Güler, Askeralma Kanunu'ndan 3 milyondan fazla yükümlünün yararlandığını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığın 2025 yılı bütçe teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlık faaliyet sunumunda, yılbaşından bu yana 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör belasının 40 yılı aşkın bir zamandır ülkemizi uğraştıran en önemli sorunlardan biri olduğuna dikkati çeken Bakan Güler, bu sorunu tamamen yok etmek, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak için terörle mücadelemizde tarihî adımlar attıklarını ve atmaya devam ettiklerini kaydetti.

"Geçmişte yürütülen “sınırlı hedefli ve süreli” operasyonların yerine bugün; terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile “sürekli ve kapsamlı” operasyonlar gerçekleştirerek başta PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz" diyen Bakan Güler, "Azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonlar kapsamında bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Şehit ve gazilerimizin kahramanlığı ile ortaya konulan bu mücadele olmasaydı terör örgütlerinin ülkemize ve milletimize yönelik saldırıları, daha önceden olduğu gibi devam edecek ve mevcut istikrar ortamı sağlanamayacaktı. Bu arada, Suriye ve Irak harekât alanlarında görevli birliklerimize yönelik taciz ve saldırı girişimlerine de misliyle karşılık vermekte, gerekli tedbirleri almaktayız" diye konuştu.

Terörle mücadele ve hudut güvenliğimizin yanı sıra Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de en üst düzeyde koruduklarını ifade eden Bakan Güler, Ege ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Bakan Güler, bu kapsamda komşumuz Yunanistan ile uzun yıllardır süregelen sorunlarımızı çözmek için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Şanlı ordunun üstlendiği tüm görevleri layıkıyla yerine getirmesi ve gücünü daima diri tutması için eğitim ve tatbikatları aralıksız icra ettiklerini belirten Bakan Güler, "Nitekim geçen yıl ekim ayından bu yana millî ve uluslararası ölçekte 174 tatbikat icra edilmiş olup yıl sonuna kadar da 3 tatbikatın gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Gururla ifade etmeliyim ki bugüne kadar büyük bir başarıyla icra ettiğimiz NATO ve uluslararası tatbikatlarda, personelimizin sergilediği yüksek disiplin ile sahip olduğu eğitim seviyesi, en üst düzeyde takdir görmüştür" diye konuştu.

ASKERALMA KANUNU’NDAN 3 MİLYONDAN FAZLA YÜKÜMLÜ FAYDALANDI

Öte yandan sunumunda asker alma işlemleri ile ilgili de bilgiler veren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çalışmaların etkin ve verimli şekilde yürütüldüğünü söyledi.

"Bu işlemler, artık çok rahat bir şekilde e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir" diyen Bakan Güler, "Diğer yandan, 2019’da yürürlüğe giren Askeralma Kanunu’ndan bugüne kadar 3 milyon 288 bin 512 yükümlü faydalanmıştır. Ayrıca 22 Mayıs 2024 tarihinde, “8510 sayılı Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile topyekûn savunma konsepti kapsamında, seferberlik planlamalarının; etkin, modern, hızlı ve tüm kurumlarla iş birliği içerisinde yapılması sağlanacaktır" dedi.

Sağlık hizmetleri, askerî sağlık personelimiz ile Sağlık Bakanlığı personeli tarafından etkin ve kesintisiz bir şekilde yürütüldüğünün de altını çizen Bakan Güler, "Bakanlığımız ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında yapılan askerî öğrenci yetiştirme protokolü kapsamında, Bakanlığımız nam ve hesabına Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde 846, Meslek Yüksekokulunda 150 olmak üzere toplamda 996 askerî öğrenci öğrenim görmektedir. Bunun yanı sıra; Askerî Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce, ülkemizin Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere karşı koruyucu kıyafet ve teçhizatın yerli ve millî olarak geliştirilmesi için yoğun bir gayret gösterilmektedir" diye konuştu.