“Herkesin ortaklaşa olarak mutabık kaldığı bir ücret olmasının talep ediyorum” diyerek asgari ücretin de memur maaşlarına yönelik çarpıcı ifadeler kullandı. Ardından yönünü 5.000 TL ikramiye ile ilgili yapılacak ödemeye çevirdi.

“Uzun süredir beklenen 5.000 TL emekli ikramiyesine yönelik Işıkhan kanun teklifi mecliste kabul edildikten sonra Resmi Gazetede yayınlanacak ve ödemeler iki gün içinde yapılacaktır” dedi.

Memur Maaşı Ne Kadar Olacak?

“Memur zamları ile ilgili 5 aylık Türk verilerine dikkat çekerek enflasyon farkı ile beraber 2024 Ocak ayında %50'ye yakın bir artış olacağı tahmin ediliyor” diyerek ekledi.

11 Aralık tarihinde çalışmaları başlayan asgari ücret komisyonuna yönelik Işıkhan komisyondan çıkacak karar için ümitli olduklarını ifade etti.

“En Kısa Sürede Hayata Geçiriyoruz”

Uzun süredir beklenen 3600 ek gösterge ile ilgili “1.dereceye yükselen devlet memurlarının düzenleme kapsamında faydalanabilmesi için en kısa sürede hayata geçiriyoruz” diyen Işıkhan kamuda sözleşmeli olarak görevini sürdüren 460 bin personelin kadroya geçirildiğini de ifadelerine ekledi.