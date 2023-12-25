Heyecanı ikiye katlayan konaklama kampanyası ücretsiz geceleme fırsatı sunan oteller ETS Tur ile paylaşıldı.

ETS tur'dan yapılacak otel bileti alımına 1 ya da 2 gece ücretsiz konaklama fırsatı sunulacak. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin konaklama yapılabilecek otelleri inceledikten sonra yer ayırtması gerekecek.

Ücretsiz Geceleme Şartları!

Kampanya kapsamı dahilinde yalnızca 4-5 ve 7 gecelik konaklamalar için en fazla 2 geceye kadar ücretsiz konaklama fırsatı sunulur. Bu kampanya özel zamanlarda geçerli değildir.

Kampanyanın Geçerli Olduğu İller!

Yılın belirli dönemlerinde seçili otellerde geçerli olan konaklama kampanyası ETS Tur güvencesi ile teminat altına alınmıştır. Ücretsiz geceleme fırsatı sunan otellerin yer aldığı iller arasında Sapanca, Afyonkarahisar, Mersin, Bolu, Balıkesir, Antalya, Kıbrıs, İzmir, Muğla illeri yer alır.

Yıl Sonuna Özel Otel İndirimleri Başladı!

Listede sayılı illerden yapılacak konaklama başvurusu kendi döneminde otelin sunduğu %50'ye yakın indirimlerle destekleniyor. Yıl sonuna özel sanatçılı otel kampanyaları indirimli olarak sürerken ETS Tur avantajı ile iki geceye kadar ücretsiz konaklama fırsatı da elde edilir.