Kayıt dışılıkla mücadeleye tavizsiz devam edileceğini vurgulayan Bakan Şimşek, "Vergi adaletinin sağlanması için az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 36. Vergi Haftası açılış programı kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verdi. Şimşek programda ayrıca meslekte 35. yılını doldurmuş personele teşekkür belgesi verdi ve tebrik etti.

Programında vergi gelirlerinin önemine değinen Bakan Şimşek, şöyle konuştu:

"Vergi adaletinin sağlanması için az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak ve kayıt dışılıkla mücadeleye tavizsiz devam edilecek.

Vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirerek ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan ve kayıt dışılıkla mücadelede destek veren toplumun tüm kesimlerine, mükelleflerimize, meslek mensuplarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza katkı ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini yer verdi