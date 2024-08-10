Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Çukurova Uluslararası Havalimanı hem bölgenin hem de Türkiye'nin turizm ve ticaretine katkı sağlayacak.

Türkiye için önem arz eden havalimanı için bir paylaşımda ulaştırma ve altyapı bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi bakan Uraloğlu X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada

''Çukurova uluslararası havalimanı ilk yolcularını bekliyor havalimanımız Adana ve Mersin'e çok yakışacak'' ifadelerini kullandı.

Muhabir: İbrahim uslu