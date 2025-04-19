Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Osman Çavuşoğlu’nun vefatı dolayısıyla Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette, Osman Çavuşoğlu’nun ailesine ve yakınlarına sabır temennilerini ileten Bakan Işıkhan, merhuma Allah’tan rahmet diledi.

“Sayın Bakanımızın ahirete irtihal eden kıymetli babası Osman Çavuşoğlu beyefendiye Allah’tan rahmet diliyor; değerli ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun,” ifadelerini kullandı.

Taziye ziyareti samimi bir ortamda gerçekleşirken, Çavuşoğlu ailesi desteklerinden dolayı Bakan Işıkhan’a teşekkür etti.