Erdoğan, bu linç girişimlerinin ana muhalefet partisinin kışkırtmasıyla gerçekleştiğini savunarak, “Mahalle baskısını mumla aratan bir faşist dalgaya şahitlik ettik” ifadelerini kullandı.

Sanat camiası ve sosyal medya fenomenlerine yönelik zorbalıkların tahammül sınırlarını aştığını belirten Erdoğan, birçok ismin sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kaldığını vurguladı. "Sanatçıları fişlediler, sporcuları fişlediler, yerli ve millî markaları fişlediler" diyen Erdoğan, boykot çağrılarının da ülke ekonomisine zarar verme amacı taşıdığını dile getirdi.

Bazı tarihî camilere yönelik yapılan saygısızlıklara da değinen Cumhurbaşkanı, yaşananları 1940’lı yılların baskıcı atmosferine benzeterek, “Kısa sürede o korku ikliminin tekrar hortlatıldığını gördük” dedi.

Kültür-sanat dünyasına yönelik baskı ve dayatmaları kabul etmeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, “Uğruna ağır bedeller ödediğimiz özgürlüklerimizi kimse bu milletin elinden alamaz” şeklinde konuştu. Türkiye'nin geçmişte yaşadığı tek parti dönemine atıfta bulunarak, “Ana muhalefetin hortlatmaya çalıştığı tek parti faşizmi tarihe karışmıştır” dedi.

Son olarak vatandaşlara seslenen Erdoğan, “Sanatçılarımız, sporcularımız ve gençlerimiz müsterih olsun. O karanlık günleri geri getirmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecektir” diyerek açıklamasını sonlandırdı.