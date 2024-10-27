İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından(X) yaptığı açıklamada, son trafik denetimlerinin sonuçlarını paylaştı. Denetimlerde, çeşitli trafik ihlallerinde bulunan toplam 522 bin 427 araca ve sürücüye işlem yapıldığı belirtildi. Hız ihlali nedeniyle 148 bin 366 araç, periyodik muayenesi yapılmamış olan 32 bin 907 araç, emniyet kemeri takmayan 25 bin 548 sürücü, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 440 sürücü ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 859 araç hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca, 1 Ocak - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri, mevzuata aykırı şekilde ışıklı veya sesli uyarı işareti (çakar) bulunan cihazları kullanarak trafikte üstünlük sağlamaya çalışan sürücülere yönelik toplam 227 bin 024 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sonucunda 10 bin 22 sürücü hakkında işlem yapıldığı bilgisi verildi.