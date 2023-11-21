İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilen Narkogüç-36 Operasyonu kapsamında İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl illerinde zehir tacirlerine yönelik başarılı bir operasyonun sonuçlarını paylaştı. Operasyon neticesinde, uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüphelinin etkili bir şekilde yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, emniyet güçlerinin kararlı mücadelesi sonucunda toplamda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve 11.000 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Ali yerlikaya'nın paylaşımı şöyle;