İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ta İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde yaya geçidinde yürüyen 6 yaşındaki E.A.A'ya çarparak kaçan plakasız motosiklet sürücüsünün yakalandığını duyurdu.

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Yerlikaya, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattığını ve olay yerinden itibaren 7 kilometrelik bir güzergah üzerinde bulunan 120 güvenlik kamerası görüntüsünün incelendiğini belirtti.

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Yapılan çalışmalar sonucunda motosikleti kullanan 21 yaşındaki F.S. ile arkasında oturan 23 yaşındaki A.Ç'nin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, "Kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Suç işleyenleri ve toplum vicdanını yaralayanları yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız." dedi.

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İstanbul'da yaya geçidinde bir çocuğa çarparak yaralanmasına neden olan ve olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

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Muhabir: MURAT AVCI