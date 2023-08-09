Tüm Türkiye onu ‘ölürsen ne yapacağız’ yavrum sözüyle tanıdı. Trafik Polisi Alper Gökhan Yıldırım görev esnasındayken genç bir motor sürücüsünü trafikte durdurdu. Ceketin senin cesetinin tek parça kalmasını sağlıyor ama ölümüne engel olmuyor sen ölürsen biz ne yapacağız yavrum cümlesiyle adeta babacan tavrı Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Sosyal medya da viral olan Trafik Polisi’ne Bakan Yerlikaya’dan sürpriz geldi.

Samsun’da gerçekleşen olay da, Bakan Yerlikaya, Trafik Polisi Alper Gökhan Yıldırım’ı telefonla arayarak teşekkür etmiş, polisle sürücü arasındaki diyaloğun videosunu da paylaşarak "Lütfen, trafik kurallarına uyalım, aşırı hız yapmayalım" demişti.

Bakan Yerlikaya’dan Jest

Bakan Yerlikaya, trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım ile bakanlıkta bir araya geldi ve görev yaptığı motosikleti yenisiyle değiştirdi. Motosikletin anahtarını Yıldırım'a teslim eden Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye, onu genç bir motosiklet sürücüsüne baba şefkatiyle yaklaşıp, kaza yapmaması için nasihat verdiği video ile tanımıştı. 'Ama ölürsen ne yapacağız yavrum' sözleri hepimizi duygulandırmıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım kardeşimizi Bakanlığımızda misafir edip, görevinde kullandığı motosikletini yenisiyle değiştirdik. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için çalışan her bir personelimiz başımızın tacıdır" ifadelerini kullandı.