Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ liderliğinde tüm Türkiye’den gelen Zafer Partililerle birlikte, 8-9 Ağustos’ta Çanakkale’de Anafartalar muharebelerinin yıl dönümünde Atatürk ve Çanakkale şehitlerini, gazilerimizi anmak için 'Zafer Yürüyüşü' düzenledi.ÇANAKKALE (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Çanakkale'de 'Zafer Yürüyüşü' düzenledi.

Anafartalar Muharebelerinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen ülke genelinden gelen Zafer Partililerle gerçekleşen Zafer Yürüyüşü'nde konuşan Prof. Dr. Ümit Özdağ, “Burası Çanakkale, çünkü metrekarede sadece 6 bin mermi yok, aynı zamanda Türk askerinin kanı var. Biz bu coğrafyada, kendi cenaze namazını kılan Türk askerinin savaştığı yerde, Çanakkale'de siperlerdeyiz. Türk askerinin muhteşem direnişi karşısında İngiliz emperyalizminin 'Dağlar Türk doğuruyor' diyerek paniğe kapıldığı ve sonunda yenilerek çekilmek zorunda kaldığı yerdeyiz. Çanakkale geçilmedi ve Çanakkale geçilmeyecek Eğer Atatürk'ü gerçekten seviyor ve inanıyorsanız umudunuzu yitirmeye hakkınız yok. Çünkü umutsuz durum yoktur. Atatürk'ün mücadelesini veren gençlik umutsuz olamaz, muhakkak kazanacaktır. Asla mücadeleden vazgeçmeyin. Mücadeleden vazgeçmeyi aklınızdan geçirmeyin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet yaşatmak için mücadele edeceğiz" dedi.

“Türk milletinin vatanını elinden, bin sene Haçlı Seferleri ile iç tuzaklarla alamayanlar şimdi işgalci kitleleri ve ülkemizi satın almayı hedefleyen sermayeyi yollayarak milli birliğimizi, toprak bütünlüğümüzü, devlet yapımızın parçalanmasını hedefliyorlar. Buna izin vermeyeceğiz" diyen Özdağ, "Bu istilaya son vereceğiz. İstedikleri kadar vatandaşlık versinler. Bütün bu vatandaşlıkları sona erdireceğiz, hepsini vatanlarına tek tek yollayacağız. Bunu da hukuk devleti içinde, uluslararası hukuka uygun olarak yapacağız" diye konuştu.