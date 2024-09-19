İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1 Ocak-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında güvenlik güçlerimiz tarafından, tüm terör unsurlarına yönelik 35 bin 428 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 825 terörist etkisiz hale getirildi ve 70 terör eylemi engellendi" açıklamasını yaptı. Bakan Yerlikaya, Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda, terörle mücadeleye yönelik kapsamlı bilgileri paylaştı.

Operasyonların, bölücü terör örgütleri, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerini hedef aldığını belirten Yerlikaya, Diyarbakır'da ise 3 bin 671 operasyon yapıldığını, bu operasyonlarda 835 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 62'sinin tutuklandığını açıkladı.

Organize suç örgütlerine karşı yürütülen 911 operasyonda ise 6 bin 441 kişinin gözaltına alındığını ve 2 bin 834'ünün tutuklandığını söyleyen Bakan Yerlikaya, ele geçirilen malların maddi değerinin 36 milyar lira olduğunu ifade etti. Diyarbakır'da 27 operasyonla 170 kişinin gözaltına alındığını ve 66'sının tutuklandığını ekledi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 30 bin 863 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda 50 bin 132 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, 21 bin 654 kişinin tutuklandığını ve Diyarbakır'da 2 bin 514 operasyon gerçekleştirildiğini kaydetti. Diyarbakır'da 503 şüphelinin tutuklandığını vurguladı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik 4 bin 843 operasyon yapıldığını ve bu süreçte 8 bin 61 kişinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, Diyarbakır'da 12 operasyonda 33 organizatörün yakalandığını, 19'unun tutuklandığını söyledi.

Yerlikaya, Türkiye genelinde asayiş suçlarının aydınlatılma oranının yüzde 94,6 olduğunu, Diyarbakır’da ise bu oranın yüzde 89,8'e ulaştığını belirtti. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı Türkiye genelinde yüzde 78 iken, Diyarbakır'da yüzde 76,1 olarak gerçekleşti. Kişilere karşı işlenen suçlarda ise Türkiye genelinde aydınlatma oranı yüzde 97,7, Diyarbakır’da ise yüzde 93,5 olarak açıklandı.