İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris’te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları’nda 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan İBBSK sporcularını Saraçhane’de ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) sporcuları, Paris’te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları’nda 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Başkan Ekrem İmamoğlu, İBBSK’nin madalyalı paralimpik sporcularını (Mahmut Bozteke, Paralimpik Oyunlar tekvando şampiyonu; Sadık Savaş, Paralimpik Oyunlar okçuluk ikincisi; Nazmiye Muratlı, Paralimpik Oyunlar halter üçüncüsü; Ecem Taşın Çavdar, Paralimpik Oyunlar judo üçüncüsü; Nazan Akın Güneş, Paralimpik Oyunlar judo üçüncüsü ve Cahide Eke, Paralimpik Oyunlar judo üçüncüsü) Saraçhane’deki makam odasında ağırladı.

İBBSK Başkanı Fatih Keleş ve İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu ile sporcu antrenörleri de ziyarette yer aldı.

“2036 ADAYLIK TALEBİMİZ BÜTÜN DÜNYA TARAFINDAN BİLİNİYOR”

İBBSK Başkanı Keleş’ten, “Sporcularımız, Paris'te çok büyük başarıya imza attılar, sağ olsunlar. Bizleri gururlandırdılar. Biz de onları bugün sizinle birlikte misafir edelim istedik. Hakikaten Türk sporu adına büyük bir başarı oldu Paralimpik Oyunlar. Bizi de temsilen arkadaşlarımız 6 madalya kazandılar. Olimpiyatlarda da 2 madalya kazandırmıştı kulüp sporcularımız. Toplamda sekiz madalya kazandırmış olduk” bilgilerini alan Başkan İmamoğlu, paralimpik oyunların kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Temennilerinin hem olimpik, hem de paralimpik oyunların en güçlü şekilde devam etmesi olduğunu belirten Başkan İmamoğlu, "Bu yönde de Türkiye olarak, İstanbul'un ev sahipliğinde hem olimpik hem paralimpik oyunlara ev sahipliği yapma konusunda, 2036 adaylık talebimiz, niyetimiz zaten bütün dünya tarafından biliniyor. Sizin gösterdiğiniz bu başarı, özellikle paralimpik oyunlardaki bu gösterdiğiniz başarı, ülkemizde birçok vatandaşımızı, birçok kabiliyetli insanımızı bu yöne yönlendirecek ve spor yapmaya, sporda başarı elde etmeye dönük hamlelerini yapmaya onları cesaretlendirecektir. Bu kapsamda sizin varlığınızı ayrıca çok önemsiyorum" diye konuştu.

Başkan İmamoğlu’nun ardından söz alan şampiyon sporcular ise şampiyona sürecinde yaşadıklarını paylaştı.

Sporcular, kendilerine verdikleri desteklerden dolayı, Başkan İmamoğlu ve İBBSK Başkanı Keleş’e teşekkürlerini iletirken İmamoğlu da, sporcuları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.