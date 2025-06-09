Bakan Yerlikaya, bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarının en büyük nedenlerinin başında hız ihlali, şerit ihlali, geçiş önceliğine uymama, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali geldiğini belirtti.

Açıklamasında, "Bayramda sevdiklerine, baba ocaklarına, memleketlerine kavuşmak için yollara düşen milyonlarca vatandaşımız, tekrar dönüş yoluna çıktı" diyen Yerlikaya, özellikle tatil dönüşlerinde artan trafik yoğunluğuna dikkat çekti. Sürücülerin, emniyet kemeri takmaları, aşırı hızdan kaçınmaları, cep telefonu kullanmamaları ve uykusuz şekilde direksiyon başına geçmemeleri gerektiğini vurguladı.

Yerlikaya, yola çıkan sürücülerin, evlerinde kendilerini bekleyen ailelerini ve dualarını unutmadan, dikkatli ve kurallara uygun şekilde hareket etmeleri gerektiğini ifade ederek, "Yaptığımız denetimlerin amacı; vatandaşlarımızın ocaklarına ateş düşmesin diye; yuvalarımız şen olsun diye. Hiçbir yavrumuz öksüz ve yetim kalmasın diye…" sözleriyle çağrısını yineledi.