Yerlikaya, AFAD ve diğer ilgili kurumların bölgede kapsamlı tarama ve inceleme çalışmalarını sürdürdüğünü ve şu ana kadar edinilen bilgilere göre herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini ifade etti.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

“Malatya Doğanşehir’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”