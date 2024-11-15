Alınan bilgiye göre, 64 yaşındaki Recep Çetin isimli vatandaş polise giderek eşini baltayla öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine ekipler, zanlının Pınar Mahallesi’ndeki evine gitti. Aysel Çetin’in (58) hareketsiz yattığını gören ekipler, balta darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Aysel Çetin’in cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı Recep Çetin adliyeye sevk edilmişti. Çetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.