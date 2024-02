Bursa’da alt yapıdan üst yapıya kadar birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin gelişiminde önemli sorumlulukları bulunan sivil toplum kuruluşları ve hemşeri derneklerini de bir araya getirerek sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla Atatürk Kongre Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu’ndaki programa, sivil toplum kuruluşları ve hemşehri derneklerinin temsilcileri yoğun katılım gösterdi. Programa Bakan Işıkhan’ın yanı sıra Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, ilçe belediye başkanları, BTSO Başkanvekili İsmail Kuş, Esnaf Kefalet Üst Birlik Başkanı Bahri Şarlı, siyasi parti, sendika, kamu kurumları ve meslek odalarının temsilcileri de katıldı.



Şehrin ekonomisine destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçesi ve 1060 mahallesiyle Bursa’nın çok dinamik bir şehir olduğunu söyledi. Bursa’nın Güney Marmara’nın üretim üssü olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, sanayi şehri olmanın yanında tekstil, kültür, turizm ve tarım şehri Bursa’nın ciddi potansiyele sahip olduğunu ifade etti. 2017’de 184 milyon dolar olan tarım ihracatının 2022’te 569 milyon dolara yükseldiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Son 5 senede zor süreçler geçirdik. Pandemiyi, yangınları, selleri ve asrın felaketi olan depremleri yaşadık. Bu süreçleri en az kayıpsız atlatabilmek için çok çalıştık. Ciddi sosyal yardımlarda bulunduk. Esnafa dokunan işler yaptık. Bakkal destek çeklerini kimseyi rencide etmeden halkımıza ulaştırdık. Bu uygulamayı Türkiye’de ilk biz hayata geçirdik. Son olarak 1.500 TL’lik 50 bin sosyal destek çekimizi, tamamen Bursa’daki bakkallarda geçmek kaydıyla dağıtıyoruz. Ulaşımı sübvanse ettik. Tarım da bizim öncelikli konularımızdan bir tanesidir. Rakamların bu kadar yükselmesindeki ana etkenlerden bir tanesi fide fidan destekleridir. Şehrin ekonomisini standart belediyecilik hizmetlerinin haricinde destekleyecek altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar verdiğiniz desteklerden ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Son 22 yılın en düşük işsizlik oranı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eşsiz tarihi, coğrafyası, kültürel zenginliğiyle gözü ve gönlü doyuran yeşil Bursa’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Ülkenin dört bir yanında sivil toplum kuruluşlarıyla, esnafla ve iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirten Bakan Işıkhan, buluşmalarda toplumsal ve çalışma hayatına dair konularda fikir alışverişlerde bulunduklarını anlattı. Tüm paydaşların fikirlerine önem verdiklerini belirten Işıkhan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ‘daha iyisini nasıl yapabiliriz’ yaklaşımıyla çalışıyoruz. ‘Aşk ile çalışan yorulmaz’ diyerek bizler de yorulmuyoruz. Bakanlık olarak Bursalıların hizmetindeyiz. Esnaf, çiftçi, memur, girişimci fark etmeksizin her ölçekte üretime, istihdama ve kalkınma sürecine destek olan herkese destek oluyoruz. Önümüzdeki ay açıklanacak ‘İstihdam ve iş gücü verileri’nde güzel neticeleri hep birlikte göreceğiz. İstihdamda ve iş gücünde en iyi verileri elde ettiğimiz tarihi zirveleri yakaladığımız bir sürecin içerisindeyiz. Öncü göstergeler mart ayında hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde 2002 yılından bu yana en yüksek iş gücüne katılım oranları ve istihdam oranlarının ortaya çıkacağına işaret etmektedir. Son 22 yılın en düşük işsizlik oranına ulaşacağımızı da öngörmekteyiz. Emine Erdoğan’ın öncülüğünde ‘iş pozitif kadın istihdam projesi’ kapsamında sunduğumuz teşvik ve desteklerle iki hafta gibi kısa sürede 15 binden fazla kadını İş-Kur aracılığıyla işe yerleştirdik. Kadın istihdamının artmasını çok önemsiyoruz. Bundan sonra da iş gücüne katılıma destek olacak politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.





“Bursa belediyeciliği Türkiye’ye örnek olmuştur”

Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte uyumlu bir şekilde hareket etmeye özen gösterdiklerini belirten Bakan Işıkhan, milletin ve ülkenin menfaatleri doğrultusunda maksimum desteği vermeye çalıştıklarını dile getirdi. Sivil toplum kuruluşlarının sahanın gözü ve kulağı olduğunu belirten Işıkhan, gelen her talebin kendileri için değerli olduğunu vurguladı. Bursa’yı da sosyal ve ekonomik açıdan bir çekim merkezine dönüştürmek istediklerini anlatan Işıkhan, “Bursa, 2004 yılından bu yana gerçek belediyecilikten ne denli memnun olduğunu göstermiştir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart’ta tekrar Bursalıların teveccühünü kazanarak ipi göğüsleyecektir. Payitaht Bursamız belediyeciliğin en iyisine layıktır. Bursa her yönüyle vizyonel bir yerel yönetim anlayışıyla Başkan Alinur Aktaş tarafından idare edilmiştir. Bursa’nın gelişim odaklı belediyeciliği Türkiye’ye örnek olmuştur. Bursa’nın ihtiyaç duyduğu her şey, Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik anlayışımızda da vardır. Bursa’nın ihtiyaç duyduğu vizyon Alinur Aktaş başkanımızda vardır. Bursa, 65 yıllık otomobil maceramızın mutlu sona ulaştığı yerli ve milli aracımız TOGG’un milletimizle buluştuğu şehir olarak adını kalkınma tarihimize altın harflerle yazdırmıştır. Bursa gerçek Türkiye Yüzyılında gençlerin, kadınların, geleceğe umutla bakan herkesin yoluna ışık saçan bir yıldız olmaya devam edecektir” dedi.



Bursalı çiftçilere müjde

Bursalı çiftçilerin Ziraat Odası kayıtlarıyla ilgili yaşadığı sıkıntılı konuya da değinen Işıkhan, “Konu bizlere iletildi. Özellikle Yenişehir Ziraat Odası’na bağlı yaklaşık 5000 çiftçimizin 2015 sonrası sigortalık hizmetlerinin iptal edildiğini ve bazı çiftçilerin emeklilik koşullarını kaybettiklerini öğrendik. Konuyu öğrenir öğrenmek çalışma başlattık. Bursalı çiftçilere müjde vermek istiyorum. Çiftçilerimizin mağduriyetine sebebiyet vermemesi için 2015 tarihine kadar Tarım Bağ-kur kapsamında hizmeti olanların sigortalılıklarının bu tarihten sonra devam ettirilmesinde Tarım ve Orman İl İlçe Müdürlüğü kayıtları esas alınacaktır. Ziraat Odası kaydı iptal edilen çiftçilerimizin kayıtlarını Tarım ve Orman Müdürlüklerine getirmeleri halinde sigortalılıklarının devamını sağlayacağız. Çiftçilerimizin mağduriyetini de çözmüş olacağız. Hayırlı olsun” diye konuştu.



Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bu topraklar için değer üreten kuruluşların varlığıyla gurur duyduklarını söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının da medeniyet köklerini yaşatan, kültür ve değerler sistemini buluşturan önemli bir görevi yerine getirdiğini anlatan Demirtaş, sivil toplum kuruluşlarının her zor zamanda devletin yanında yer alarak tüm gücüyle destek olduklarını da hatırlattı. Ülkenin gelişimi için yılmadan, yorulmadan mücadele eden, Türkiye’yi daha ileriye götürmek adına emek veren tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Demirtaş, Türkiye’de yaşanan değişim ve dönüşüme sendikalar, iş insanları, ziraat odaları, kooperatifler, vakıflar, dernekler ve iş ve meslek odalarının da ciddi katkı sunduğunu hatırlattı.

Konuşmaların ardından program, soru cevap bölümüyle devam etti.