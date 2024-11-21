2016 yılından bu yana menstrüel adalet, regl tabusu ve regl yoksulluğuyla mücadele eden Konuşmamız Gerek Derneği, sivil toplum ve insani yardım kuruluşları, belediyeler ve afet müdahale ekipleri için Afet Sonrası Regl Hijyen Rehberi’ni yayımladı.ADANA (İGFA) - Konuşmamız Gerek Derneği Adana Temsilcilik Ofisi, 40'ın üzerinde kamu kurumu, yerel yönetim, sivil toplum, eğitim ve sağlık sektörü temsilcisinin katılımıyla bir lansman etkinliği ve paydaş toplantısı gerçekleştirdi.

Regl hijyen ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi, afet sonrası toparlanma sürecini geciktiriyor ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini derinleştiren dernek, Afet Sonrası Regl Hijyeni Rehberi'ni hazırladı.

Sivil toplum kuruluşları (STK’lar), belediyeler, insani yardım kuruluşları ve afet müdahale ekipleri için hazırlanan rehber, tüm kurumların afet müdahale planlarına dahil etmesi, eğitim ve atölye materyalleri olarak faydalanabilmesi için ücretsiz erişime açıldı.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden sonraki süreçteki gözlemler, beklenen Marmara Bölgesi depremine ve olası afetlere nasıl hazırlanılabileceğine dair pratik bilgiler yer alan rehber, afet durumlarında regl sağlığı ve regl hijyen ihtiyaçlarına yönelik en iyi uygulamaları ve stratejileri içeriyor.

Dernek, rehberin İngilizce ve Arapça çevirilerini de çok yakında yayınlamayı planlandığını duyurdu.

Afet Sonrası Hijyen Rehberi'ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz