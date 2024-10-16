Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun başlattığı mahalle buluşmaları devam ediyor. Yeşilköy ve Yeşilyurt Mahallelerini kapsayan buluşmada vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ovalıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve müdürler ile birlikte soruları da yanıtladı.

Bakırköylülerin sorun ve taleplerini çözmek için yeni çözüm yöntemleri hayata geçiren Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, ‘Mahalle Buluşmaları’nda vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Yeşilköy ve Yeşilyurt Mahallelerinde dün gerçekleştirilen mahalle buluşmalarında mahallelileri tek tek dinleyen Başkan Ovalıoğlu, sorunların çözülmesi için belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerine yönlendirmelerde bulundu.

“Siz söyleyeceksiniz biz çözeceğiz”

Mahalle buluşmalarına çok önem verdiklerini ifade eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Yeşilköy ve Yeşilyurt Mahallelerimizde, muhtarımız ve vatandaşlarımızla bir arada olmaktan mutluyum. Bu mahallelerimizde tespit ettiğimiz sorunlar var. Bu sorunları yerinde görmek ve başka sorun varsa sizden de dinlemek istedik. Komşularımızın heyecanı ve bu buluşmaya gösterdiği teveccüh çok kıymetli. O yüzden bu mahalle buluşmalarımız devam edecek. Siz söyleyeceksiniz biz çözeceğiz” diye konuştu.