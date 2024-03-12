Bakırköy’de seyir halindeki tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza tır şoförü tutuklandı.

Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi’nde dün akşam meydana gelen olayda Mehmet Fettahoğlu kontrolünde seyir halindeki tır, alçak olan köprüye çarpması sonucu otomobilin üzerine devrilmiş, tırın üzerine devrilen araçta bulunan dört kişi hayatını kaybetmişti. Tır şoförü olay yerinde gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. İfadesi alınan Mehmet Fettahoğlu, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.