İnegöl Belediyesinde bugün mazbatalar dağıtıldı. Seçime ittifak ile giren Saadet Partisi ve Demokrat Parti İlçe başkanları gerçekleştirilen mazbata teslim töreninden sonra bir açıklama yaptı.

BÜYÜK BİR UYUM VE ÖZVERİ İLE ÇALIŞTIK

Saadet Partisi listelerinden Belediye meclis üyeliğine seçilen Demokrat Parti İlçe Başkanı Murat Balakuş seçim sürecinde parti teşkilatlarının büyük bir uyum içinde çalıştığını belirterek, “Sürecin başından itibaren Saadet Partisi’nde oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezine bağlandık. Demokrat Partili meclis üyesi adaylarımızla, Demokrat parti mensuplarımızla tüm çalışmalara katıldık. Birlikte kırsal mahalle ziyaretleri yaptık. Saadet Partisi teşkilatlarına da ilçe başkanım nezdinde gerçekten teşekkür ediyorum. Sanki kırk yıllık bir teşkilatın aynı mensuplarıymış gibi bir samimiyetle bizleri karşıladılar. Ben bu seçim döneminde gerçekten çalıştığımızı ve gerçekten olandan fazlasını da hak ettiğimizi düşünüyorum ama kısmette olana yapacak bir şey yok. Şimdi önümüzde bir meclis maratonu var. Ben inanıyorum ki seçim sürecinde gösterdiğimiz uyum ve birlikteliği bu dönemde de sürdürürüz. Tekrar her iki partimizin tüm teşkilat mensuplarına ve bizlere destek veren Kıymetli İnegöl’lü hemşerilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

BİRLİKTELİĞİN GÜCÜNÜ HİSSETTİK

Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet YILDIZ ise yaptığı açıklamada Demokrat Partiye teşekkür ederek “Bizler İnegöl’de tüm muhalefetin birlikte hareket ettiği bir tablo arzu ettik. Bununla ilgili hemen hemen her siyasi parti ile görüştük. Sürecin sonunda sadece Demokrat Parti bunda istikrar gösterdi. Bu sebeple öncelikle bu istikrarlı duruşlarından ötürü teşekkür ediyorum. Saadet Partisi elbette güçlü bir teşkilat. Saha çalışmalarında bunu gösteriyoruz ancak bizim ulaşamadığımız büyük bir seçmen kitlesi de vardı. Demokrat parti ittifakımız sayesinde bu kitleye de bir şekilde dokunmuş, ulaşmış olduk. Belki istediğimiz neticeyi elde edemedik ama elde ettiğimiz netice de birlikteliğin gücünü göstermiş oldu. Ben de kıymetli mevkidaşıma ve Demokrat Partili diğer arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yeni dönemde inşallah uyumlu çalışmamız devam eder.” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ