Sanat galerilerini Sadık Ahmet Caddesi’nde, antikacıları Çıfıt Çarşısı’nda, çeşitli dükkanları Yıldırım Caddesi’nde, eğlence ve dinlence mekanlarını Sancartar Yokuşu’nda bulabilirsiniz.

Bayt Gezilecek Yerler

Merak uyandıran tarihi yapılarsa daha çok Haliç kıyıları ile İstanbul’un yıkılmadan ayakta kalabilen surları arasında bulunuyor. Keyifle gezebileceğiniz bazı ünlü noktaları şu şekilde belirtebiliriz;

• Balat’ın rengarenk, cumbalı evlerinin sıra sıra dizildiği Merdivenli Yokuş

• Balat’ın asıl kimliğini yansıtan Kiremit Caddesi

• Renginden dolayı kanlı kilise olarak bilinen Moğalların Meryem’i Kilisesi

• Makedonya’nın Ohri şehrinden Balat’a göç eden Yahudiler’in yaptığı Ahrida Sinagogu

• Hastaların şifa bulduğuna inanılan Balat Surp Hreşdagabet Ermeni Kilisesi

• Osmanlı Dönemi’nin meşhur Ferruh Kethuda Camisi

• Balat’ın en göze çarpan binası olan Kırmızı Mektep

Balat’ı keşfederken aradığınız eşsiz huzur deneyimini Molla Aşkı Manzara Tepesi’nde yaşayabilirsiniz. Haliç’in tam manzarasına olanak sağlayan ünlü tepede kısa bir mola verebilirsiniz.