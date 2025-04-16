Nilüfer Belediyesi, pazar alanlarını kapalı hale getirerek vatandaşlara ve esnafa daha konforlu bir alışveriş ortamı sunuyor. Bu doğrultuda Balat Mahallesi’nde yeni bir pazar alanının inşası sürüyor. Yapımı devam eden Balat Pazar Alanı’nın, Haziran ayına kadar tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Toplam 812 metrekarelik bir alanı kapsayan pazar, 42 tezgahla hizmet verecek. Ayrıca yeni pazar alanının, çeşitli atölye çalışmaları ve etkinliklere de ev sahipliği yapması planlanıyor.

Devam eden pazar alanı inşaatını yerinde inceleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları ve Balat Mahalle Muhtarı Serpil Özuyguz ile birlikte çalışmaları yakından takip etti.

İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte Nilüfer’in yeni bir kapalı pazar alanına daha kavuşacağını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Çalışmalar hızla devam ediyor. Vatandaşlarımız burada hem alışveriş yapacak hem de vakit geçirebilecekler. Nilüfer’de halkımızın keyifli ve mutlu olacağı ortamlar yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Balat Mahalle Muhtarı Serpil Özuyguz da kapalı pazar alanının mahalle için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.