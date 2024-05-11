Nisan ayında Balıkesir’de kuruluşunu gerçekleştiren Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği (BALEMDER) Balıkesir Merkezi ve İlçelerinde yaşayan tüm emekli emniyet mensuplarını Dernek çatısı altında toplayarak, birlik ve dayanışma içerisinde üyelerini bir araya getirmeye ve üyelerinin ortak menfaatleri üzerine çalışmaya devam ediyor.

Balıkesir Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan Aydın Kursu ile Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği (BALEMDER) arasında yapılan sözleşme ile dernek üyelerinin ve yakınlarının 5-6-7-8-910-11-12 sınıflarına okula yardımcı, LGS ve YKS sınavlarına hazırlık, ilkokul- ortaokul-lise-üniversite öğrencilerine yönelik yabancı dil kurslarına ilişkin indirim anlaşması yaptığını duyurdu.

Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği Başkanı Metin Yılmaz, “Derneğimiz üyelerinin çocukların ve yakınlarının eğitime hazırlıkları için Aydın Kursu ile sözleşme imzaladık. Yaptığımız anlaşma ile dernek üyelerinin ve yakınlarının 5-6-7-8-910-11-12 sınıflarına okula yardımcı, LGS ve YKS sınavlarına hazırlık, ilkokul- ortaokul-lise-üniversite öğrencilerine yönelik yabancı dil kurslarına indirimli olarak katılacaklar. Dernek üyelerimizin refahı için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.