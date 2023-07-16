Balgam, akciğerlerdeki hücreler tarafından üretilmekte olan bir sıvıdır. Bu sıvı mukus sıvısı olarak adlandırılmaktadır. Balgamın kimi zaman arttığı durumlar olabilir. Solunum yollarında meydana gelen enfeksiyonlar, alerjiler balgam oluşumunu arttırabilmektedir.

Balgam Çıkarmak Ne Zaman Tehlikelidir?

Bireylerin önceden de balgam çıkarma problemi varken buna ek olarak son zamanlarda daha fazla balgam çıkarmaya başlanmışsa, balgamın yanında nefes darlığı, kilo kaybı, geceleri terleme, halsizlik, ateş çıkması gibi problemler ile birlikte görülüyorsa bu önemli bir hastalığın belirtisi olabilmektedir. Enfeksiyona bağlı durumlarda ise balgam çıkarmada zorluk görülebilir. Sigaradan kaynaklı balgamlarda ise balgamın rengi daha koyu olur. Zatürre ve bronşit gibi rahatsızların ilerlediği durumlarda ise balgamın rengi kahverengiye kadar gidebilir. Hava kirliliği de balgam oluşmasına neden olabilir. Üstelik hava kirliliğinden dolayı görülen balgamlarda siyak noktalar da gözlemlenir. Balgamda kırmızılıklar da var ise bu ciddi bir hastalığın habercisidir. Böyle bir durumda hiç zaman kaybetmeden doktora gidilmelidir. Hastalığın bir an önce teşhis edilmesi ve tedavisinin başlaması gerekmektedir.

Sabah Görülen Balgamlar

Sabah balgamı genellikle sigara içen bireylerin problemidir. Bu bireyler sabahları beyaz renkli balgam çıkarırlar. Sigara içen bireylerin salgı hücreleri normal bireylere göre çok daha fazladır. Sigara içen bireylerin balgam çıkarması gerekir. Aksi halde tıkanıklıklar meydana gelir.

Balgam İle Birlikte Gelen Kan ve Nedenleri

Kan tükürmek ve kanlı balgam aynı değildir. Kan tükürmek üst solunum yolları rahatsızlığından kaynaklanan bir durumdur ve genellikle tehlikeli değildir. Ancak kanlı balgam kan tükürmeye göre daha tehlikelidir. Çünkü kanlı balgamın nedeni bir akciğer rahatsızlığı olabilmektedir.

Kan Tükürmenin Nedenleri

Kan tükürmek genellikle çok ciddi bir durum teşkil etmez. Burun damalarında bir problem olması kan tükürmeye neden olabilir. Boğazda bulunan küçük damarlardan birinde meydana gelen çatlaklar da kan tükürmeye yol açabilir. Bu durum kanlı balgam ile karıştırılmamalıdır.

Kanlı Balgamın Nedenleri

Kanlı balgam, balgamın içerisinde görülen kandır. Kanlı balgam genellikle bir akciğer problemini işaret etmektedir. Buna örnek olarak bronşit verilebilir. Bu daha basit bir nedenidir. Kanlı balgam kimi zaman kan kanserinin de belirtisidir. Balgamında sürekli olarak kan gören bireyler bunu mutlaka ciddiye almalıdır. En kısa süre içerisinde doktora giderek hastalığını teşhis ettirmelidir. Ancak tüm kanlı balgamlar kötü hastalıkları işaret eder demek de doğru olmaz. Kanlı balgamların büyük çoğunluğu bronşit belirtisidir ve kan kanseri daha düşük bir ihtimaldir.

Balgamların Görülme Şekli Ve Nedenleri

Sarı renkte ya da sarı ve yeşil arası bir renkte görülen balgamlar solunum yolu enfeksiyonuna işaret vermektedir. Özellikle de bronşit, trakeobronşit, pnömoni gibi enfeksiyonlarda sarı ve yeşil renkli balgam görülür.

Beyaz renkli ve yapışkan görünümlü balgam astım hastalarında görülen bir balgam şeklidir. Bunun dışında KOAH hastaları da beyaz renkli balgam görebilir.

Kahverengi balgamlar mantardan kaynaklanabilmektedir. Mantardan kaynaklı iltihaplarda kahverengi balgam görülebilmektedir. Bunu dışında kanlı balgamın kimi zaman rengi kahverengiye dönebilmektedir.

Kötü kokulu balgamlar genellikle bir akciğer apsesinin göstergesidir. Bunun dışında çürük dişler ağız kokusuna neden olduğundan dolayı kötü kokulu balgama da neden olabilir.

Siyah balgam daha çok sigara içen bireylerde görülen balgam türüdür.

Akciğerlerde meydana gelen ödemlerden kaynaklı balgamlar ise pembe ve köpüklüdür.

Kimi zaman mide rahatsızlıklarından ötürü de balgam görülebilmektedir. Örneğin reflü adı verilen rahatsızlık akciğerde problemlere neden olur. Buna bağlı olarak da geniz akıntısı oluşur ve balgam görülür.

Alerjik astım rahatsızlığı da balgama neden olabilir. Yalnızca alerjik astım değil alerjik farenjit de balgam çıkarmayı tetikler.

Balgam Tedavisi

Balgamın nedeni eğer bir rahatsızlıksa öncelikli olarak balgama neden olan rahatsızlık tespit edilmelidir. Balgama neden olan rahatsızlık ortadan kalktığı zaman balgam da doğal olarak ortadan kalkar. Balgamın nedeni bir enfeksiyon ise doktor kontrolünde bir antibiyotiğe başlamak gerekebilir. Buna ek olarak balgam sökücü ilaçlar da kimi zaman kullanılmaktadır. Balgam için su içmek de oldukça yararlıdır. Özellikle de ılık su ve meyve çayları balgam ile savaşta çok büyük bir yere sahiptir.

Balgam İçin Doğal Tedaviler

Balgam için kullanılan bazı doğal tedaviler de vardır. Bu tedavi yöntemlerini bireyler evlerinde kolaylıkla yapabilirler. Bunlardan ilki limonlu ve ballı sudur. Ilık bir su içerisine limon suyu ve bal koyularak karıştırılarak bu içecek oluşturulabilir.

Çörek otu da balgam söktürmede çok faydalıdır. Çörek otunu su ile kaynatmak ve o suyu biraz soğuduğunda içmek balgamdan kurtulmaya yardımcı olur.

Ihlamur çayı da balgamı engellemektedir.

Balgam için kullanılan doğal tedavi yöntemlerinin hepsi aynı zamanda yapılmamalıdır. Aksi halde yan etki yapabilir ya da tedavinin işe yaraması zorlaşabilir. Bu nedenle doğal tedavi yöntemlerinden yalnızca biri tercih edilerek balgam problemi bitene kadar düzenli olarak devam edilmelidir. İlaç kullanan bireyler de mutlaka doktorlarına danışarak bu yöntemleri uygulamalıdır.