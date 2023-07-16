Anaokuluna hazırlık - Bir çocuğun okula hazır olduğu ile ilgili işaretler ve başarısını arttırmanın ipuçları

Çocuğunuzun okul yaşı geldi, ama okula başlamaya hazır mı? Çocuğunuzun anaokuluna hazır olup olmadığı ve bu süreçte ona yardımcı olabileceğiniz, okulda onu başarılı yapabilecek faktörleri anlatacağız.

Anaokuluna hazır olmak neden önemlidir?

Anaokulu çocuğun resmi olarak eğitim döneminin başlangıç noktasıdır. Bir çocuğun ilk deneyimleri hayatının geri kalan dönemleri için oldukça etkileyecidir. Örneğin bir çocuğun bu dönemdeki başarısı ve başarısızlığı, kendisine olan saygısını, motivasyonunu, kendine güvenini ve huzurunu etkileyebilir. Anaokulu hazırlığının eksikliği çocuğunuzun bir sınıf geriden gelmesine neden olabilir. Sonuç olarak çocuğunuz okula başladığında gelişimsel olarak sınıf içi katılımlara ve öğrenmeye hazır olabilecektir.

Bir çocuğun öğrenme becerilerini hangi faktörler etkiler ?

Birçok faktör çocuğun öğrenme yeteneğini etkileyebilir ve okul içerisinde çocuğun problemlerinin risklerini arttırabilir. Bunlar şunlardır :

Yoksulluk

Ebeveynlerin düşük tahsil seviyeleri

Konuşma bozuklukları veya gecikmeli konuşma

Hiperaktivite gibi davranışsal endişeler

Düşük doğum ağrılığı

Aileden sigara içenler

Altını ıslatma

Erkek olma

Çocuğumun anaokuluna gitmeye hazır olup olmadığını nasıl söyleyebilirim ?

Ana sınıfı için uygun yaşı belirlemek için birkaç okulla eğitim sürelerini görüşmek gerekmektedir. Genel olarak anaokuluna gidecek çocuğun yaşı en az 5 olmalıdır. Ancak yaş faktörü anaokuluna hazır olduğunun belirlenmesi için tek ölçüt değildir.

Çocuğunuzun anaokuluna hazır olup olmadığını belirlerken özel yetenekleri konusunda endişelenmeyin. Öğrenmeye ve dinlemeye ne kadar açık olduğunu düşünün. Çocuğunuzun dinleme ve iletişim becerilerinin ne kadar iyi olduğunu değerlendirin. Diğer yetişkinlerle ve çocuklarla aynı ortamda olması mümkün mü? Çocuğunuzun okul için gelişimi ve hazır olup olmadığı konusunda bir ebeveyn olarak kendi sezgilerinizi değerlendirin, objektif fikirler için çocuk doktorunuza, okul öncesi öğretmenlere ve çocuk bakımında uzman olan kişilere danışın.

Bazı okullarda çocukların becerilerini değerlendirmek amacıyla anaokulu hazırlık sınavı olabilir. Bu testler çocuğun ne kadar hazır olduğunu doğru olarak göstermeye yeterli olmasa da yaşıtlarına göre çocuğunuzun gelişimini ölçmeniz için bir yol olabilir.

Çocuğun anaokuluna geç kaydettirilmesinin faydası var mıdır?

Bazı ebeveynler ve akademisyenler, atletizm ya da sosyal ortamlarda çocukların daha iyi yetişebileceğine inanır ve okula geç kayıt yaptırırlar. Bazı ebeveynler ise çocuğunun hazır olmadığını ve daha fazla zaman ihtiyacı olduğunu düşünürler. (özellikle yaşı yakın olan erkek çocuklar için) Çocuk eğer hazırsa onu teşvik etmelisiniz. Yapılan araştırmalar anaokulu çağına gelmiş ancak bir yıl kayıt ertelemiş olan çocukların normal anaokuluna giden çocuklara göre ek bir performansı olmadığını göstermektedir. Ayrıca diğer bir araştırma da ise geç yazılan çocukların ergenlik döneminde davranış sorunları riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Çocuğumun anaokulunda başarılı olması için neler yapabilirim?

Çocuğunuzu anaokuluna hazırlamak için bir çok yol izleyebilirsiniz. Örneğin;

Temel becerilerini geliştirmesi için teşvik edin. Çocuğunuzla birlikte harfleri, sayıları, renkleri ve şekilleri tanımak üzerine çalışın. Çocuğunuzun ismini, adresini ve telefon numarasını söyleyebilmesini öğretin.

Çocuğunuzla oyunlar oynayın, tekerlemeler söyleyin ve okuyun . Bebekken çocuğunuza kitap okumaya başlayın. Çocuğunuz ile şarkı söylemek ve çocuğunuz ile birlikte tekerlemer oyunları oynamak onun dil bilgisinin gelişmesini teşvik edebilmektedir.

. Bebekken çocuğunuza kitap okumaya başlayın. Çocuğunuz ile şarkı söylemek ve çocuğunuz ile birlikte tekerlemer oyunları oynamak onun dil bilgisinin gelişmesini teşvik edebilmektedir. Televizyon izleme süresini kısıtlayın. Çok fazla televizyon izlemek çocuğunuzun öğrenmesi için geçireceği süreyi sınırlandırmaktadır.

Öğrenme becerilerini açığa çıkartmasını sağlayın. Okul öncesi çocuğunuzun ufkunu genişletmek için fırsatlar yaratın. Bilim, sanat programlarına kaydolun ya da müzelere götürün.

Sosyalleşmesini sağlayın. Grup etkinlikleri ve gezilere kaydolarak çocuğunuzu sosyalleşmeye teşvik edebilirsiniz.

Grup etkinlikleri ve gezilere kaydolarak çocuğunuzu sosyalleşmeye teşvik edebilirsiniz. Çocuğunuza tuvalet eğitimi verin. Anaokuluna başlamadan önce tuvalete ihtiyacı olması gerektiğinde gitmesini öğretin.

Günlük Rutin işleri geliştirin. Çocuğunuzun günlük yemek yeme, uyku düzenlerini belirleyin. Bu çocuğunuzun neler yaşayabileceğini ve ondan neler beklendiğini anlamasına yardımcı olacaktır.

Çocuğunuzun sağlığına dikkat edin. Çocuğunuzun sağlıklı gıdalar yemesine, bol uyku uyuyor olmasına ve düzenli doktor kontrollerine dikkat edin. Anaokuluna başlamadan önce kontrollerini yaptırın ve aşılarının eksiksiz olduğundan emin olun.

Okul ile ilgili çocuğunuzun gelişmişliği veya hazır olup olmadığı ile ilgili emin değilseniz, bu endişeleriniz ile ilgili çocuğunuzun doktoru ile görüşün. Bunun dışında arkadaşlarınıza, aile üyelerinize ve yardımcı olabilecek diğer kişilere de durumu danışabilirsiniz. Bu bilgileri çocuğunuzun ihtiyaçları için çocuğunuzun gelişimine yardımcı olan öğretmenleri ile paylaşarak onlara yardımcı olun.