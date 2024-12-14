Sakarya’nın Kocaali ilçesinden denize açılan balıkçılar, son günlerde barbun ve istavrit dolu teknelerle geri dönüyor. Karadeniz’de yaşanan bolluk tezgahlara da yansıdı. Sezonun güzel geçtiğini belirten balıkçılar, sezonun ayın sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. Balıkçılar Semih Balcıoğlu ve Uğur Çelebi, “Sezonumuz güzel geçiyor. Bol barbun ve istavrit var şu anda. Yaklaşık yarım tona yakın barbun, 300-400 kilogram da istavritimiz var. Balık fiyatları uygun. Balıkhanemize gelen sabit müşterilerimize satış yapıyoruz. İnsanlar ucuz balık yesin diye mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Akçakoca’dan balık almaya gelen Ahmet Gürbüz isimli vatandaş, “Balığın bol çıktığını duyduk ve birer kasa balık almaya geldik. Memleketimizin bereketi diyelim. Karadeniz balığı zaten lezzetli oluyor” şeklinde konuştu. Balık satışı yapan Mürvet Köse ise, “Bu sene bereketli geçiyor ve fiyatlar uygun. Palamut, istavrit, hamsi ve barbun hepsi bol. Halkımızı tezgahlarımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.