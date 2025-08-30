Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Gömeç Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Çiftçimize Destek Programı” kapsamında bamya alımı törenine katıldı. Tören, üreticilerin ve çiftçilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Çiftçimizin emeğiyle bereketlenen topraklarımızda, üreticimizin yüzünü güldüren tüm projelerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tarımın desteklenmesi, hem üreticimizin kazancını artırıyor hem de bölgemizin ekonomisine katkı sağlıyor. Ayvalık Belediyesi olarak biz de çiftçimizin yanında olmaya ve onların çalışmalarını güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Törende, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gömeç Belediyesi yetkilileri de yaptıkları konuşmalarda, çiftçilerin üretim motivasyonunu artıracak ve yerel tarımı destekleyecek projelerin önemine dikkat çekti. Katılımcılar, sağlanan destek sayesinde tarımsal üretimin güçleneceğini ve bereketli bir yıl geçirmeyi umduklarını belirtti.

Başkan Ergin, törende üreticilerle sohbet ederek, projelerin sürdürülebilirliğinin önemini vurguladı ve ortak çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi. Etkinlik, üreticilerin yüzlerini güldüren desteklerin verilmesi ve tarımsal üretimin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.