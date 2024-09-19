Plaj Voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir etabı Ayvalık Sarımsaklı plajında başladı.BALIKESİR (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi ortaklığında düzenlenen plaj voleybolu etkinliği 22 Eylül akşamına kadar Ayvalık, Sarımsaklı Plajları’nda devam edecek.

2024 VW Beach Pro TourFutures Balıkesir Etabı'nda, 35 ülkeden 49 takım ve 122 sporcu mücadele ediyor.

Avusturya, Çekya, Estonya, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Japonya, Slovakya, Kazakistan, Macaristan, Hollanda, İsviçre, Ukrayna, Fransa ve ABD gibi ülkelerden gelen takımların mücadele etmeye başladığı organizasyonda, Türkiye'yi; erkeklerde Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru, Hasan Hüseyin Mermer-Sacit Kurt, Ahmet Can Tür-Tuna İmdat ve Nevzat Kaan Erol-Barış Güldalı ikilileri, kadınlarda ise Su Şimdim-Ceylin Sayar, Melis Durası-Müge Ocakçı ve Ayşe Dil-Selin Toy ikilisi temsil ediyor.

4 gün süresince saat 10.00-22.00 saatleri arasında devam edecek maçlara 49 takımın katıldığını belirten Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, karşılaşmaları seyircilerin ücretsiz olarak izleyebileceğini söyledi.

