Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan Onhann Gurme Çamlık Restaurant hizmete açıldı.BALIKESİR (İGFA) - Vatandaşların ailesiyle birlikte gidebileceği uygun fiyatlı, modern ve kaliteli alanlar oluşturduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Emeklinin, vatandaşın ailesiyle rahatlıkla hareket edebildiği, daha ekonomik koşullarda ortamlar yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Fırıntaş bünyesinde hizmet veren Onhann Gurme Çamlık Restaurant açıldı. Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla Balıkesirlilere eşsiz bir lezzet şöleni sunacak olan Onhan Gurme Çamlık Restaurant, Balıkesir gastronomisinin benzersiz seçeneklerini misafirlerine sunacak.

100 kişilik kapalı alan kapasitesi ile toplam 200 kişiye hizmet verecek olan restaurantın açılışını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Onhann Gurme Çamlık Restaurant’ın tüm Balıkesirlilere hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Açılışa Başkan Akın’ın yanı sıra CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Ferit Gündoğdu ve Volkan Altınöz, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı.