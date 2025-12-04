Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerinden hızlı bir şekilde yararlanabilmesi için ‘‘Balıkesir Yakınında’’ mobil uygulamasını hayata geçirdi. ‘‘Balıkesir Yakınında’’ uygulaması ile vatandaşlar belediyenin sunduğu hizmetlerin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yeme, içme ve konaklama noktalarına da ulaşım sağlayabilecek.

Uygulamaya ulaşım oldukça kolay

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, belediye hizmetlerine herkesin kolaylıkla erişebilmesi için "Balıkesir Yakınında" mobil uygulamasını hayata geçirdi. Bu uygulama ile yeme içme ve konaklama noktalarından belediye hizmetleri ile ilgili her türlü bilgiye rahatlıkla ulaşılabilecek. "Balıkesir Yakınında" mobil uygulamasıyla tüm vatandaşlar, eğlenceden eğitime, ulaşımdan resmi hizmetlere kadar bilgi almak istedikleri her konuda cep telefonlarından işlemlerini rahatlıkla tek platform üzerinden yapabilecekler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin erişilebilir mobil hizmeti olan "Balıkesir Yakınında" uygulaması linklerinden ve marketlerden yüklenebilecek. Ayrıca görseldeki QR kod okutularak da cep telefonlarına uygulamayı indirmek mümkün olabilecek.

Tüm hizmetler bu uygulamada bir arada

Uygulamayı cep telefonlarına yükleyen vatandaşlar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlere haberler sekmesinin altından ulaşabileceği gibi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde uygulamaya konan hizmetlere de bir tıkla erişebilecek. Yakın Kart, OnOn Kafe, Kent Lokantası, Fırıntaş, Yakın Mutfak ve Onhann Otel gibi hizmetlerin detaylarına da ‘‘Balıkesir Yakınında’’ uygulamasından erişilebilecek. Vatandaşlar diğer hizmet alanları olan; BAÇEM, BALMEK, Yakın Çözüm, BAPKA, BTT ve şehir kameraları uygulamalarına da rahatlıkla ulaşabilecek.